İndirimli satışlar başlıyor

Ramazan ayının gelmesi et fiyatlarının yükseleceğine dair endişeleri artırırken, Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) bazı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) da sabit fiyat konusunda anlaşma yaptı.

ÜYESİ 44 MAĞAZA SAYISI 2 BİN 140

Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, bugünden itibaren dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak. Sabit fiyat uygulamasının Ramazan’dan sonra da devam etmesi planlanıyor.

RAKAMLARI GERİ ÇEKTİK

ESK da, Ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. ESK, piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı. Buna göre, Tarım Kredi Market Zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, Ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verilecek.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "İstanbul PERDER olarak, Ramazan itibarıyla dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satışa sunuyoruz. Böylece fiyatlarımızı hem geri çekmiş hem de sabitlemiş oluyoruz" diye konuştu.

İşte kampanyaya katılan marketler