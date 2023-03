İndirimli satışlar başlıyor

Ramazan ayının gelmesi et fiyatlarının yükseleceğine dair endişeleri artırırken, Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) bazı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) da sabit fiyat konusunda anlaşma yaptı.