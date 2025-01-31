İnfazda yeni tedbirler

Yeni yargı reformuyla birlikte suçlara daha etkin ve caydırıcı yaptırımlar yürürlüğe girecek. Böylece kısa süreli hapis cezasına alternatif olarak caydırıcılığı yüksek adli para cezaları geliyor. Denetimli serbestlik tedbiri konulan hükümlüler işlediği suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulacak. Bu kapsamda, zorunlu kamu görevi, ömür boyu ehliyetten men edilme, bir süre sağlık hizmetlerinden yaralanamama gibi yargının belirleyeceği yükümlülüklerin altına girecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun, vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.