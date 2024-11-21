İngiltere'de İslam düşmanlığı zirve yaptı

İngiltere merkezli Runnymede Trust adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı yeni rapora göre, ülkede Müslümanlara yönelik nefret suçlarında ve Müslümanları İngiliz toplumuna tehdit gibi sunan ayrımcı ifadelerde keskin bir artış yaşandığı kaydedildi. Raporda, yazın ülkedeki Müslüman nüfusu hedef alan ırkçı ayaklanmaya işaret edilerek İngiltere çapında Müslüman düşmanlığına dair güçlü bir hissiyat olduğu belirtildi. Rapora göre çoğu kişi Müslümanları koruyor görünmemek için "İslam düşmanlığı" ifadesini kullanmaktan çekiniyor. Yine 2023 yılında, sadece polis kayıtlarına geçen dini nefret suçu kayıtlarından yüzde 38'inin Müslümanları hedef aldığı belirtildi. Yine üç Müslüman öğrenciden birinin İslam düşmanı tacize maruz kaldığı ortaya koyuldu. Raporda yer alan bir diğer bulgu, İslam karşıtı saldırıları ölçen Tell Mama örgütünün Şubat 2024'e kadar olan dört ayda Müslümanlara yönelik nefret saldırılarında önceki yıla göre yüzde 335 artış kaydettiği. Raporda, bu saldırıların çoğunun kadınlara yönelik olduğu belirtildi. Saldırıların, Gazze'de İsrail'in başlattığı işgal ve katliamlara paralel arttığı da kaydedildi.