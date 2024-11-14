Kudüs algımız çok yüksek

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, anketin, Türkiye’deki Kudüs algısı konusunda çok önemli veriler ortaya koyduğu gibi aynı zamanda karar mekanizmalarına da mesaj üretecek bir veri olacağını ifade etti. Kurşun, “Türkiye'de Kudüs algısı pek çok insanın düşündüğünden çok daha yüksek. Bu sonuç birkaç nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, çatışma alanı olması nedeniyle dikkat çekiyor. Diğer taraftan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi. Bu nedenle Kudüs'e ilgi oldukça yüksek. Ancak Kudüs ile ilgili bilgilendirme konusunda bazı yetersizlik olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle araştırma merkezleri, üniversiteler ve medyanın Kudüs konusunda daha doğru ve anlamlı bilgilerle donatılması gerektiğini gördük” diye konuştu.