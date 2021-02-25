Gündem İnşaatı durdur törenle defnet
ANKARA

​İnşaatı durdur törenle defnet

İnşaatı durdur törenle defnet

Yeni Şafak’ın “Osmanlı mezarı üzerine spor salonu” başlığıyla duyurduğu haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Yunanistan’dan inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını ve depoya kaldırılan 201 mezarın dini törenle bulundukları yöreye defnedilmesini istediğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan makamlar skandal bir kararla mezarların usulüne uygun nakledilmesini beklemeden inşaata devam etti.
Yunan makamlar skandal bir kararla mezarların usulüne uygun nakledilmesini beklemeden inşaata devam etti.

Gazetemizin geçtiğimiz hafta “Osmanlı mezarı üzerine spor salonu” başlığıyla duyurduğu haberin ardından Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarından bilgi talep etti. Selanik’e bağlı Gargara köyünde 201 Osmanlı mezarının bulunduğu alan iş makineleriyle talan edildi. Spor salonu için yapılan hafriyat çalışmalarının ardından mezarların ortadan yok olduğu belirtildi.

Yunanistan’ın Halkidiki kentinde tespit edilen Osmanlı döneminden kalma 201 mezara ilişkin, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nin Dış İşleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğince Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu bildirildi.

Yunanistan’da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu
DÜNYA
Yunanistan’da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu

Mezarların Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesi’nin deposunda muhafaza edildiği söylendi.

SPOR SALONU İNŞAATI VARDI

  • Dışişleri Bakanlığı, Halkidiki kentine bağlı Gargara (Simandra) köyünde bir inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma mezarlık hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu köyün okul bahçesinde yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nca, anılan köyün ziyaret edildiği ve yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edildiği ifade edildi.

700 yıllık kale miras kaldı: Dedesi Osmanlı döneminde valilik yapmış
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700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü kaleyi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Aile büyüklerinin aldığı kararla Trabzon’da bir vakıf kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle öğrencilere burs vereceklerini ve fakir, fukaraya yardım ederek Kızılay’a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.
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Aslen Trabzonlu olan ve Balıkesir’de ikamet eden Şefika Seray Üçüncü büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine 700 yıllık kale kaldığını belirterek, “Üçüncüoğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varisi olduğumu bana söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Bu olay çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı
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Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Karadeniz’e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon Eyaleti’nin 1836 yılında valiliğini yaptı. O zamandan bu yana tabi Trabzon’un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Trabzon’da başlayan bir ayaklanma nedeniyle saray tarafından burada görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor.
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Onun akabinde tabi dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’a yerleşiyor ve kendine saray yaptırıyor, orada bulunan arazilerden satın alıyor. Dedem Üçüncüzade Ömer Paşa Trabzon’da bir vakıf kuruyor. Vakfın gelirlerini etrafındaki fakir, fukaraya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor” diye konuştu.
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Dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine miras kalan kaleyi nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Şefika Seray Üçüncü, “Zaten dedemin de bize vasiyetidir; bu kaleden, bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle şahsi adımıza harcanmayacak. Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz. Ben de kalenin varislerinden biri olarak aile büyüklerim ne derse o şekilde hareket edeceğiz. Tabi bir vakıf kurma çabası içerisindeyiz.
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Vakfımız kurulduktan sonra kalenin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine “Üçüncüoğlu Sarayı” yazdıracağız. Ondan sonrasında buradan gelecek gelirleri öğrencilere burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz. Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay’a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Bunların haricinde düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
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700 yıllık kale miras kaldı: Dedesi Osmanlı döneminde valilik yapmış
Balıkesir'de yaşayan Şefika Seray Üçüncü, Osmanlı döneminde Trabzon Valiliği yapan büyük büyük dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa'dan kalan kalenin varislerinden birisi oldu. Uzun yıllar süren davanın sonuçlanarak kalenin kendisinin de ferdi olduğu Üçüncüoğlu sülalesine tescillendiğini söyleyen Şefika Seray Üçüncü, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

NEDEN BİLGİ VERİLMEDİ?

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İnşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesi’nin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün (dün) Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina’da Büyükelçimiz’ce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerde mezarlar hakkında ülkemize daha önceden bilgi verilmemiş olmasına ilişkin izahat istenmiş, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir.”

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