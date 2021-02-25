​İnşaatı durdur törenle defnet

Dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine miras kalan kaleyi nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Şefika Seray Üçüncü, “Zaten dedemin de bize vasiyetidir; bu kaleden, bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle şahsi adımıza harcanmayacak. Bu gelirlerle fakire, fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz. Ben de kalenin varislerinden biri olarak aile büyüklerim ne derse o şekilde hareket edeceğiz. Tabi bir vakıf kurma çabası içerisindeyiz.