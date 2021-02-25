​İnşaatı durdur törenle defnet

Yeni Şafak’ın “Osmanlı mezarı üzerine spor salonu” başlığıyla duyurduğu haberle ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Yunanistan’dan inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını ve depoya kaldırılan 201 mezarın dini törenle bulundukları yöreye defnedilmesini istediğini bildirdi.
Gazetemizin geçtiğimiz hafta “Osmanlı mezarı üzerine spor salonu” başlığıyla duyurduğu haberin ardından Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarından bilgi talep etti. Selanik’e bağlı Gargara köyünde 201 Osmanlı mezarının bulunduğu alan iş makineleriyle talan edildi. Spor salonu için yapılan hafriyat çalışmalarının ardından mezarların ortadan yok olduğu belirtildi.
Yunanistan’ın Halkidiki kentinde tespit edilen Osmanlı döneminden kalma 201 mezara ilişkin, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nin Dış İşleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğince Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğu bildirildi.
SPOR SALONU İNŞAATI VARDI
Dışişleri Bakanlığı, Halkidiki kentine bağlı Gargara (Simandra) köyünde bir inşaat kazısında ortaya çıkan Osmanlı döneminden kalma mezarlık hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu köyün okul bahçesinde yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nca, anılan köyün ziyaret edildiği ve yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İnşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesi’nin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi bugün (dün) Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina’da Büyükelçimiz’ce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu girişimlerde mezarlar hakkında ülkemize daha önceden bilgi verilmemiş olmasına ilişkin izahat istenmiş, inşaat çalışmalarının derhal durdurulması, muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlarımıza uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi ve defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesi talep edilmiştir.”