İnsanlık suçunu 'tanrı'sına yıktı

Kadın çocuk demeden 8 bini aşkın Filistinliyi katleden terör devleti İsrail’in suç ortağı ABD Evanjeliklerin kontrolünde. Siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduran Evanjelikler geçtiğimiz günlerde soykırımı onaylayan açıklamalarla gündeme gelmişti. Son olarak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na seçilen Evanjeliklerin yeni yüzü Mike Johnson, İncil’in kendilerine verdiği emir doğrultusunda İsrail’i koşulsuz şartsız destekleyeceklerini duyurdu. Johnson’ın Başkanlığa seçilir seçilmez ilk icraati, İsrail’e destek tasarısını oylama sunmak olmuştu. Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında, Oval Ofis’te dini ritüel gerçekleştirecek kadar nufüza erişen Hristiyan mezhebi, Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in “İncil’in öğretileri doğrultusunda kurulmuş olduğuna”,”Onları destekleyerek tanrının desteğine erişebileceklerine”, “Hazreti İsa’nın tekrar hayata bu topraklarda geleceğine” ve “Bu şekilde kıyamet savaşının (Armageddon) yaşanacağına inanıyor. İsrail’in katliama giriştiği 7 Ekim’den bu yana Evanjelikler, terör devletine desteklerini duyurmuş, bundan güç alan İsrail hastane vuracak kadar acımasız eylemler gerçekleştirmişti. Eli kanlı İsrail lideri Binyamin Netanyahu, Tevrat’tan “Yeşaya Kehaneti” ve “Amalika” alıntıları yaparak, katliamlarını gerekçelendirmiş ve din savaşına işaret etmişti.

“ATEŞKESİ DESTEKLEMEYECEĞİZ” MESAJI

Evanjelik Johnson, Las Vegas’ta düzenlenen “Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantı’sına” katılarak burada konuşma yaptı. “İlk karar tasarısının İsrail için olması ve ilk seyahatimin buraya sizin yanınıza olması tesadüf değildi” diyen Johnson, “Herkesten nerede durduğumu bilmesini isterim” ifadelerini kullandı. İsrail’e ihtiyacı olan kaynakları sağlamak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Johnson, “Buradan Birleşmiş Milletlere (BM) bir mesajım var. Yalnızca Hamas, İsrail için tehdit olmayı kestiğinde, ateşkes olacak” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Johnson, “Ona, Kongremizin benim liderliğim altında, sonuna kadar İsrail’in yanında olacağına ilişkin güvence verdim. Hristiyan olarak, İncil’in açıkça İsrail konusunda nerede durmamız gerektiğini söylediğini biliyorum. Tanrının, İsrail’i kutsayan milletleri kutsayacağını biliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

BEBEKLERİ VE ANNELERİNİ ÖLDÜRÜN

Netanyahu yaptığı bir konuşmada, tahrif edilmiş Tevrat’tan İsrailoğulları’nın 3 bin yıl önceki düşmanları Amalikalılara dair alıntı yapmıştı. Amalikalılarla ilgili kısımda dehşete düşüren şu ifadeler yer alıyor: “Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın; Hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün.”

John Hagee

İSRAİL DİN SAVAŞI İSTİYOR

Yeşaya Kehaneti’ne gönderme yapan ve Filistin’de yürüttükleri savaşın bir din savaşı olduğunu itiraf eden Netanyahu, “Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemeliyiz. Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas’a karşı Yeşaya Kehaneti’ni göreceğiz” sözlerini kullanmıştı.

SOYKIRIMI DESTEKLEYİN TALİMATI

Geçtiğimiz günlerde büyük bir toplantı gerçekleştiren, “Hagee Papazları” isimli Evanjelik topluluğu, ABD’li birçok siyasinin katılımıyla İsrail’e desteğini duyurmuştu. Toplantıya Cumhuriyetçi simaların yanı sıra eski ABD Dışişleri Bakanı ve CIA direktörü Mike Pompeo da katıldı. Liderleri John Hagee, sık sık alkışlarla kesilen vaazında, “Sadece tek bir çözüm var: İsrail bugün, yarın ve sonsuza kadar” sözlerini defalarca kez tekrarladı. “İsrail, Tanrı’nın seçilmiş topluluğudur” diyen Hagee, “Kıyamete yakın Mesih, ne Washington’a, ne Berlin’e inecek. Mesih Kudüs’e inecek. Mesih İsrail karşıtlarının evini yerle bir edecek” sözlerini kullandı. “İsrail tanrının göz bebeğidir” ifadelerini kullanan Hagee, “İsrail’e yardımı keserseniz tanrı da Amerika’ya yardımı kesecek” diye konuştu.

Donald Trump

Trump’la palazlandılar

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” tanımasının ardında Washington’da derin siyasi nüfuza sahip Evanjelik Hristiyanların da etkili olduğu belirtiliyor. Trump, başkan olmadan önce New York’ta, Evanjelik kadın bir vaiz ile hahamın seçimi kazanması için ettiği dua ritüeline katılmıştı. Trump’ın yanında bulunan Evanjelik Haham Kirt Schneider’ın eliyle Trump’ın yüzünü kapatarak dua ettiği görüntüler çok konuşulmuştu. 2017’nin temmuz ayında ise Evanjelik liderlerin Beyaz Saray’ı ziyaretinde çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafta, Oval Ofis’te kabul edilen Evanjeliklerin Trump’ın omuzlarına ellerini koyarak, oluşturdukları bir çember ile dua seansı düzenledikleri görülüyordu.

Ateşkes çağrısına ‘İncil’li ret

Katliamda ABD’li Evenjeliklerle iş birliği yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarına cevap verdi. “İsrail, kimin yanında yer aldığına bakmaksızın bu savaşı sürdürecek” ifadelerini kullanan Netanyahu, yine diri referanslar verdi: “İncil der ki: ‘Savaşın zamanı vardır. Barışın da zamanı vardır.’ Şimdi savaş zamanı.”







