İnsansız hava aracı ile tespit edilen 62 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerinin Türkiye geneli 174 bin 745 personelin katılımıyla yaptıkları huzur uygulamalarında 9 bin 829 düzensiz göçmen ile 127 organizatör yakalandı. Suçta kullanılan 164 araca işlem yapıldı. 1 milyon 789 bin 290 kişinin sorgulandığı uygulamada, 5 bin 173 Afganistan, 2 bin 186 Suriye, 517 Pakistan, 306 Irak, bin 647 diğer uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca huzur uygulamalarında 127 organizatör ve 164 suçta kullanılan araca işlem yapıldı. Ayrıca sınır hattı ve yurt içi ilerleme güzergâhları, tahsis edilen İHA'larla 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Dönem içerisinde İHA destekli operasyonlarda da toplam bin 255 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kapsamda bin 714 saat İHA uçuşu gerçekleşti.