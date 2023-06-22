İnternetten alışverişlerde Puff Bar tehdidi: Yaş denetimi olmadan satış yapılıyor

Daha az zararlı olduğu iddiasıyla 2000’li yılların başında ortaya çıkan ve ‘masum’ gösterilen elektronik sigaralara erişim kolaylığı özellikle çocuklar için büyük tehdit halini aldı.

Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigaralar internette bile kolaylıkla satılabiliyor. Tütün ürünlerine erişim 18 yaş kısıtlamasına tabi tutulmuşken, internet üzerinden satışı kolaylıkla yapılabilen 'Puff Bar' adıyla piyasaya sürülen elektronik sigaraları her yaştan çocuk satın alabiliyor. Renkli ambalajları ve farklı aromalarıyla küçük yaş gruplarını doğrudan etkileyen bu ürünlerin sigaradan farklı olduğu iddia edilse de oluşturduğu zarar aynı.

Ebeveynler, gençler üzerinde de her geçen gün ilginin arttığı gözlemlenen elektronik sigaralara ilişkin yeni ve daha katı önlem alınmasını istiyor.

Elektronik sigara çocukların beyin gelişimini engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyada giderek artan elektronik ve ısıtılmış sigaraların özellikle çocukların beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda aileleri uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede satışı ve kullanımı serbest olan ancak gençler arasında salgın hale gelen elektronik ve ısıtılmış sigara kullanımı, 194 üyesi bulunan Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de alarma geçirdi.

DSÖ Türkiye Ofisi, tüm ülkelere elektronik ve ısıtılmış sigaraların ülkeye girişlerinin yasaklanması, kapalı alanlarda da içilmemesine yönelik önlemler alınması konusunda çağrıda bulundu.