Gündem İnternetten yaptığı alışverişe pişman oldu Ambalaj içinden kum ve patates çıktı
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İnternetten yaptığı alışverişe pişman oldu: Ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan Mehmet Ecevit gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu. Ecevit'e gelen paketin içinden patates ve kum çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kargo paketinden çıkan ürünler.
Kargo paketinden çıkan ürünler.

Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi.

Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı” yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.
Mehmet Ecevit, “Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor” dedi.

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