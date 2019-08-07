Gündem İnterpol tarafından aranan cip Kiliste bulundu
KİLİS

İnterpol tarafından aranan cip Kilis'te bulundu

İnterpol tarafından aranan cip Kilis'te bulundu

İnterpol tarafından aranan cip, Kilis'te bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA AA
Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.
Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden lüks araç geçirileceği bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda önlem alan ekipler, yabancı uyruklu M.B. (25) idaresindeki Romanya plakalı aracı durdurdu.

Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 110 bin lira değerindeki Romanya plakalı cipi Türkiye’den Suriye’ye götürmek isteyen kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede aracın Romanya'dan 5 yıl önce çalındığı ve İnterpol tarafından arandığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü M.B. gözaltına alındı.

Bu arada aracın Romanya'daki sahibine ulaşıldığı ve teslimat için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.

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