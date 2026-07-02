15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl “İrade Bizim Zafer Bizim” temasıyla anılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bu yıl düzenlenecek anma programlarının tanıtım toplantısında konuştu. 10’uncu yıl dolayısıyla belirlenen temanın “İrade Bizim Zafer Bizim” olduğunu ifade eden Duran, yıl boyunca Türkiye genelinde kapsamlı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

HAFIZADA CANLI TUTULACAK

15 Temmuz’un toplumsal hafızada canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan programın dijital medya, akademi, kültür-sanat ve kamusal alan etkinliklerini kapsayan bütüncül bir kampanya niteliğinde olduğunu belirten Duran, “İrade bizim dediğimizde milletimizin geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını, zafer bizim dediğimizde ise bu mücadelenin ortak kazanımını ifade ediyoruz” diye konuştu.

AYASOFYA’DA HATİM PROGRAMI

Anma programları kapsamında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi’nde geniş katılımlı ana program düzenleneceğini belirten Duran, TBMM’de resmi anma töreni gerçekleştirileceğini ve Gazi Meclis önünde özel gösterilerin yapılacağını söyledi. İstanbul’da ise Ayasofya-i Kebir Camii’nde 273 hafızın katılımıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim programı düzenleneceğini ifade eden Duran, bunun yanı sıra deniz korteji, drone gösterileri ile İstanbul Boğazı başta olmak üzere çeşitli noktalarda video mapping ve ışık gösterilerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

81 İLDE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇADIRI

Türkiye’nin 81 ilinde kurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırlarında video gösterimleri, dijital ekranlar, projeksiyon sistemleri, QR kod uygulamaları, bilgilendirici broşürler ve etkileşimli bilgi panolarıyla darbe girişiminin anlatılacağını vurgulayan Duran, vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazarak ortak hafızaya katkı sunabileceklerini söyledi.

21 BİN ETKİNLİK

Duran, ayrıca 81 ilde demokrasi nöbetleri, sancak koşuları, konserler, tiyatro gösterileri, spor etkinlikleri ve fidan dikimlerinin gerçekleştirileceğini belirterek, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla geçen yıl 21 bini aşan etkinlik sayısının bu yıl da benzer seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

'Cambaz’ın hayatı film olsun'

Toplantının sonunda, 15 Temmuz Şehidi Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın hayatının sinema filmi yapılmasına yönelik öneriyi değerlendiren Duran, “Bu yıl için yetişmesi mümkün değil. Ancak bunu TRT’nin gündemine getirebiliriz. Önümüzdeki yıl değerlendirebiliriz” diye konuştu.







