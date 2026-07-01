Genç gazetecilere iş fırsatı

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İletişim Başkanlığı olarak hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" dedi. Protokol kapsamında gazeteler ve internet sitelerinde işbaşı programlarının düzenleneceğini belirten Duran, şu ifadeleri kullandı: "Basın İlan Kurumunun sisteminde bulunan 1075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. İki yıl geçerli olacak protokol, tarafların onayıyla uzatılabilecek. Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak olması ve sigorta hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması da oldukça önemlidir. Buna karşılık basın kuruluşları da eğitim programının katılımcılarını program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek." Duran, katılımcıların habercilik faaliyetlerini doğrudan sahada deneyimlemesini son derece kıymetli bulduğunu belirterek, projenin yerel basının, Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.