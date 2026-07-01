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Genç gazetecilere iş fırsatı

Genç gazetecilere iş fırsatı

04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Vedat Işıkhan, Burhanettin Duran.
Vedat Işıkhan, Burhanettin Duran.

Basın İlan Kurumu (BİK) ile İŞKUR arasında gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları protokolü imzalandı. Katılımcıların donanım kazanmasını amaçlayan programı tamamlayanlar, program süresinin en az 2 katı kadar süreyle ilgili basın işletmesi tarafından istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında medyada nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik protokol imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, BİK ile İŞKUR arasında iletişim ve medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü"nün imza töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlendi.

ANADOLU MEDYASINA KATKI SAĞLAYACAK

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İletişim Başkanlığı olarak hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" dedi. Protokol kapsamında gazeteler ve internet sitelerinde işbaşı programlarının düzenleneceğini belirten Duran, şu ifadeleri kullandı: "Basın İlan Kurumunun sisteminde bulunan 1075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. İki yıl geçerli olacak protokol, tarafların onayıyla uzatılabilecek. Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak olması ve sigorta hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması da oldukça önemlidir. Buna karşılık basın kuruluşları da eğitim programının katılımcılarını program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek." Duran, katılımcıların habercilik faaliyetlerini doğrudan sahada deneyimlemesini son derece kıymetli bulduğunu belirterek, projenin yerel basının, Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.



#Basın İlan Kurumu
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