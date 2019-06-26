Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Sınır ötesi hava harekatında 3 terörist öldürüldü
HAKKÂRİ

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesi hava harekatında 3 terörist öldürüldü

Pençe Harekatıyla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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