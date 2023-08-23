Irak-Türkiye boru hattından petrol akışı devam edecek mi: Ankara'da kritik görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 22 Ağustos 2023 tarihinde Ankara’da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul-Ghani ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.





Bakanlar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele almıştır.





Irak-Türkiye ham petrol boru hattının iki ülke için önemini vurgulayan Bakanlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin önemini ifade etmişlerdir.

İlaveten Türkiye ve Irak’ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik enterkonneksiyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.





Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu’nun eş başkanları olan iki Bakan, Komisyon’un 19. toplantısını uygun olan en yakın tarihte Bağdat’ta gerçekleştirmeye karar vermişlerdir.



