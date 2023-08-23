|
Gündem

Irak-Türkiye boru hattından petrol akışı devam edecek mi: Ankara'da kritik görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul-Ghani görüştü. Bakanlar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

10:00 . 23/08/2023 Çarşamba
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 22 Ağustos 2023 tarihinde Ankara’da Irak Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul-Ghani ile bir görüşme gerçekleştirmiştir.


Bakanlar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı başta olmak üzere muhtelif ikili ve bölgesel meseleleri ele almıştır.


Irak-Türkiye ham petrol boru hattının iki ülke için önemini vurgulayan Bakanlar, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan muayene, kontrol ve bakım çalışmaları sonrası hattan petrol akışının en kısa zamanda devam etmesinin önemini ifade etmişlerdir.

İlaveten Türkiye ve Irak’ın petrol ve gaz, gaz ve elektrik enterkonneksiyonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.


Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu’nun eş başkanları olan iki Bakan, Komisyon’un 19. toplantısını uygun olan en yakın tarihte Bağdat’ta gerçekleştirmeye karar vermişlerdir.


#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#ırak
#türkiye
#petrol
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler