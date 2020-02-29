Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mAryZu0CIC
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mAryZu0CIC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020