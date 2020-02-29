Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.