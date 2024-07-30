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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
10:37 - 30/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 10:47 - 30/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operayonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operayonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi." denildi.

Açıklamada, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Turuncu ve gri kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda 2'si turuncu, 2'si gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pervari kırsalında “GÜRZ-2” operasyonu gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) , Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


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