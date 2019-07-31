Pençe Harekatı'nda PKK'nın silah mevzileri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
HEDEFLER İMHA EDİLDİ
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/osXLclcV6H
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/osXLclcV6H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2019