Pençe Harekatı'nda PKK'nın silah mevzileri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.