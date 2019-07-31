Gündem Pençe Harekatında PKKnın silah mevzileri imha edildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı'nda PKK'nın silah mevzileri imha edildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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