İran'da düşen uçakta kızını kaybeden baba ilk kez konuştu

12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçakta kızı Mina Başaran'ın da aralarında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından uçağın sahibi Hüseyin Başaran ilk kez konuştu.

"Pilotaj hatası gibi görünüyor"

Kazaya ilişkin bir öngörüsü olup olmadığıyla ilgili Hüseyin Başaran, "Pilotaj hatası gibi gözüküyor. Tam çıkmadan (rapor) konuşmak da belki ters ama gelen ön bilgilere göre uçağın bir arızası olmadığı pilotajdan kaynaklanan bir düşme olduğu söyleniyor. Ancak gerçekler, rapor açıklanınca sizler gibi hepimiz öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

"Yatırımlara devam edeceğiz"

Hüseyin Başaran kazanın ardından yaşadığı büyük acıya rağmen kızı ve arkadaşları anısına havacılık sektöründe yatırımlarına devam edeceğini aktararak, "Hangarın girişine ve uçağın kapısına kızımın adını yazdıran .Kızım uçakta öldü. Benim için çok acı bir şey. Onun anısına ve hatırına işi büyüteceğim. Belki daha da büyüteceğim, bu konuda belki Avrupa'nın en büyüğü olacağım" dedi.