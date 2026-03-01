Yeni Şafak
İran'da yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu

14:031/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
AA
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından anayasal süreç kapsamında oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei ve din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi yer aldı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

İran’ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.




#İran
#Hamaney
#geçici konsey
