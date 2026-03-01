İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi atandı

İran'ın dini önderi Hamaney'in ölümünden sonra yerine geçen isim Ayetullah Arafi oldu.
İran devlet televizyonu, İran dini lideri Hamaney'in cumartesi sabah gerçekleşen hava saldırısında öldüğünü açıkladı.
İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi geçici olarak görevlendirildi.
Alireza Arafi kimdir?
Alireza Arafi, 1959'da Meybod'da doğdu. İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi , Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır. Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü, Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.