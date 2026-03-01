İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi atandı

İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi geçici olarak görevlendirildi.

Alireza Arafi, 1959'da Meybod'da doğdu. İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi , Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır. Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü, Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.