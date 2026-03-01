Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi atandı

İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi atandı

13:061/03/2026, Sunday
G: 1/03/2026, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi geçti
İran'ın dini önderi Hamaney'in yerine Arafi geçti

İran'ın dini önderi Hamaney'in ölümünden sonra yerine geçen isim Ayetullah Arafi oldu.

İran devlet televizyonu, İran dini lideri Hamaney'in cumartesi sabah gerçekleşen hava saldırısında öldüğünü açıkladı.

İran'da ABD-İsrail saldırısında öldürülen dini lider Hamaney'in yerine Ayetullah Arafi geçici olarak görevlendirildi.

Alireza Arafi kimdir?

Alireza Arafi, 1959'da Meybod'da doğdu. İranlı bir Şii din adamıdır ve şu anda Anayasa Koruma Konseyi , Uzmanlar Meclisi üyesi ve Basij'in başıdır. Daha önce El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi rektörü, Kum Cuma namazı imamı ve İran İlahiyat Fakültesi başkanıydı.



#Arafi
#Hamaney
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Muğla kurasına katılacaklar listesi tam isim açıklandı mı?