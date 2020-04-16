İran'ın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye teslim ettiği PKK'lı terörist tutuklandı İran'ın koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden tahliye ederek Türkiye'ye teslim ettiği PKK'lı terörist, Van'da tutuklandı. Argeş kod adlı terörist Van'ın Başkale ilçesinde birden fazla terör olayında bulunduğunu itiraf etti.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 10:59 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 11:04 AA