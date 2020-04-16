Siirt'te teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi Siirt kırsalında operasyon düzenleyen ekipler PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanan anti tank mayınını tespit ederek imha etti.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 10:06 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 10:10 AA