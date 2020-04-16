Gündem Siirtte teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi
SİİRT

Siirt'te teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi

Siirt kırsalında operasyon düzenleyen ekipler PKK'lı teröristler tarafından araziye tuzaklanan anti tank mayınını tespit ederek imha etti.

Haber Merkezi AA
Siirt'te tespit edilen mayının imha edilme anı
Siirt'te tespit edilen mayının imha edilme anı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi kırsalında "Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu" düzenlendi.

AA
Siirt'te tespit edilen mayın

ANTİ TANK MAYINI TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ

İlçeye bağlı Çetinkol köyü Geva Tepe bölgesinde teröristlerce patlayıcı maddeyle güçlendirilen anti tank mayını tespit eden ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

  • Patlayıcının, olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imhası gerçekleştirildi.
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