İrem Derici’nin avukatı: "Müvekkilim 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir"

13:458/10/2025, Çarşamba
IHA
İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan haklarında soruşturma başlatılan 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürerken, sanatçı İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İfadesine başvurulan ünlü sanatçı İrem Derici’nin avukatından açıklama yapıldı.

'Rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak'

Avukat Ayşegül Mermer, "Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunlar arasında benim müvekkilim İrem Derici’de var. Şuan ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar" açıklamasında bulundu.



