İrem Derici’nin avukatı: "Müvekkilim 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir"

Avukat Ayşegül Mermer, "Birçok sanatçı ve oyuncunun ifadesine başvuruluyor. Bunlar arasında benim müvekkilim İrem Derici’de var. Şuan ifade veriyorlar. İfadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. Müvekkilim son 1 yıldır sigara dahi içmeyen biridir. İddia edildiği gibi yasaklı madde kullanımı veya yasaklı maddenin kullanımına özendirmek gibi bir suçu asla işlememiştir. Zaten rapor geldiğinde bu ortaya çıkacak. Dosyada gizlilik kararı var. Detayları göremiyoruz. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaştıktan sonra daha sağlıklı bilgiler verebilirim. Şu anda gözaltı işlemi değil, ifadelerine başvuruyorlar. Yurt dışında olanlar için döndüklerinde ifadelerine başvurulacak. Nezarethanede değil şu anda misafir ediliyorlar" açıklamasında bulundu.