Irkçılıkla 248 merkezden mücadele

Dünyada artan nefret ve ayrımcılık suçuna karşı Türkiye uluslararası arenada harekete geçti. Yakından takip edilen konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine de girdi. Son MGK’ya ilişkin bildiride “Uluslararası toplum; Avrupa’daki bazı kesimlerin İslam dinini ve Müslümanları hedef alan İslam karşıtı ve ırkçı faaliyetlerine karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir” denildi. Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığıyla uluslararası mücadelede aktif diplomasi yürüten Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki 248 temsilciliğini harekete geçirdi.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Dış diplomatik misyonlar, bulundukları ülkelerdeki nefret ve ayrımcılık olaylarının yakın takipçisi olacak. Başta Batı’da yaşanan gelişmeler olmak üzere yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığını besleyen uygulamalar ve yaşanan olaylara ilişkin bilgiler Ankara’ya aktarılacak. Elde edilen verilerle Dışişleri Bakanlığı her yıl rapor hazırlayacak. Söz konusu görev talimatı, 9-10 Kasım’da gerçekleştirilen 12. Büyükelçiler Konferansı’nda büyükelçilere iletildi. Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun ırkçı saldırıların doğrudan hedefi olmasıyla, sorunun milli güvenlik meselesine dönüştüğü ve aktif mücadeleyi zorunlu kıldığı belirtildi.

2020 İÇİN BİLGİLER İSTENDİ

Dışişleri, hazırlanacak olan yıllık raporlarla, ülkelerdeki nefret uygulamalarını tüm dünyaya teşhir etmeyi planlıyor. İlk raporun 2020 için yayınlanması bekleniyor. Bu kapsamda 142 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 91 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı ile 1 ticaret ofisinden gerekli bilgi ve belgelerin merkeze ulaştırılması istendi. Rapor uluslararası platformlar nezdinde kaynak teşkil edecek. Ayrıca bu raporların İslamofobi ile mücadelede alınması beklenen uluslararası kararlara ilişkin karar alıcılar üzerinde baskı oluşturması, farkındalığın arttırılmasında etkin kamu diplomasisinin önemli bir parçası olması bekleniyor.