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İşçileri taşıyan minibüs uçuruma devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan minibüs uçuruma devrildi: Çok sayıda yaralı var

13:2819/09/2024, jeudi
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Düzce'de işçileri taşıyan minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

5'i çocuk, 15 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Harmankaya köyünde meydana geldi. Köyden aldığı mevsimlik işçileri fındık bahçesine götüren, henüz sürücüsü tespit edilemeyen minibüs, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada 5'i çocuk, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, 112 acil sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılardan bazıları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, diğer yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.



#Düzce
#trafik kazası
#emniyet

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