İşgalin 'kanıtlı' belgeseli

Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeseli dün Atlas Sineması'nda düzenlenen özel gösterimle tanıtıldı. Gösterime Yahudi-İngiliz Profesör Ilan Pappe, Nazi soykırımından kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate’nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate, Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin, İsrailli gazeteci Gideon Levy, Filistinli düşünür Profesör Dr. Sami al-Arian, Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Gazze’deki son çatışmalar sırasında bölgede bulunan Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve Filistinli aktivist Issa Amro gibi dünyanın dört bir yanından ünlü gazeteci, aktivist ve akademisyenler katıldı.

İSRAİLLİ GRUPLARA SIZDILAR

Belgeselin çekimleri, TRT World Araştırma Ekibi’nin 7 Ekim’de başlayan Gazze soykırımından 2 ay sonra Batı Şeria’daki radikal İsrailli grupların arasına sızmasıyla gerçekleşti. Belgesel, Filistin topraklarının İsrail desteğiyle nasıl parça parça işgal edildiğini belgelemiş oldu. İsrail basınının, İsrail’in DEAŞ’i olarak tanımladığı “Hilltop Youth” adlı radikal grubun yetiştirildiği ileri karakolların içine girilerek elde edilen görüntüler sayesinde, bu süreç tüm gerçekliğiyle dünyada ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

VAHŞİ YERLEŞİMCİLERE MERCEK TUTUYOR

Aktivist Medea Benjamin belgeselle ilgili görüşlerini paylaşarak, “Kutsal İşgal, suratımıza atılan sert bir tokat gibi. Filistinlileri kendi topraklarından sürmek için köyleri işgal eden, evleri yakan, çiftçileri döven, geçim kaynaklarını yok eden ve kargaşa yaratan çılgın, ırkçı, silahlı, yağmacı İsrailli genç çetelerin büyüleyici ama dehşet verici iç yüzünü gösteriyor.” dedi.

Aktivist Robert Martin de “İsrailliler gerçek yüzlerini ve niyetlerini gururla gösterirken, kötü muamele bu kadar barizken dünyanın İsrail'i nasıl desteklediğini anlamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Aaron Mate ise “Kutsal İşgal” bu sömürgeleştirme projesinin ön saflarında yer alan, uluslararası hukuku ve Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkını hiçe sayarak Filistin topraklarını iştahla çalan vahşi yerleşimcilere mercek tutuyor.” şeklinde konuştu.







