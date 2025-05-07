İslam düşmanı İlker Canikligil tahliye edildi

AK Partililere 'toplu katliam' çağrısı yapmasının ardından tutuklanan İslam düşmanı yönetmen İlker Canikligil, ilk duruşmasında tahliye edildi.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'nin de başrolü olduğu sosyal medya provokasyonlarına katılan yönetmen İlker Canikligil'in bir YouTube programında AK Partilileri hedef aldığı 'soykırım' sözleri gündeme gelmişti.
AK Parti seçmenini yok etme planından bahseden Canikligil, yayın sırasında toplu katliam çağrısı yaptı.
Tutuklanmıştı
Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 26 Mart günü tutuklandı.
İlk duruşmada serbest
İlker Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.
Canikligil, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması neticesinde, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.