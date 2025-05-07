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İslam düşmanı İlker Canikligil tahliye edildi

İslam düşmanı İlker Canikligil tahliye edildi

11:337/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İlker Canikligil 26 Mart günü tutuklanmıştı.
İlker Canikligil 26 Mart günü tutuklanmıştı.

AK Partililere 'toplu katliam' çağrısı yapmasının ardından tutuklanan İslam düşmanı yönetmen İlker Canikligil, ilk duruşmasında tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından CHP'nin de başrolü olduğu sosyal medya provokasyonlarına katılan yönetmen İlker Canikligil'in bir YouTube programında AK Partilileri hedef aldığı 'soykırım' sözleri gündeme gelmişti.


AK Parti seçmenini yok etme planından bahseden Canikligil, yayın sırasında toplu katliam çağrısı yaptı.



YouTube
İlker Canikligil'den Erdoğan’a oy verenlere toplu katliam önerisi
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07 Mayıs, Çarşamba


Tutuklanmıştı


Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından
"Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar."
şeklinde paylaşım yapan Canikligil, gözaltına alındı.

Canikligil, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından 26 Mart günü tutuklandı.


İlk duruşmada serbest


İlker Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.


Canikligil, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşması neticesinde, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.




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