İslamofobia ve İrfan dersleri verilecek

AK Parti'nin geleneksel Siyaset Akademisi’nin hangi illerde ve hangi derslerin verileceği belli oldu. Siyaset Akademisi başta Ankara, Antalya, Tunceli, Diyarbakır olmak üzere 38 ilde yapılacak. Katılımcılara anayasa hukukundan, yerel yönetimlere, sosyal medyadan irfan derslerine kadar çok kapsamlı eğitim verilecek.

ONLİNE VERİLECEK DERSLER

Anayasa Hukuku, Dijital Dünya, Toplumsal Yapı ve Aile Kurumu, Yerel Yönetimlerde Dönüşüm dersleri online olarak verilecek. Dersler arasında son dönemde Avrupa'da yükselişte olan İslamofobia dersi de olacak.

DIŞ POLİTİKADAN MEGA PROJELERE KADAR

AK Parti Dönemi Dış Politika, Suriye krizinde Türkiye'nin Dış Politikası ve Göçmen Sorunu, Ekonomide Temel Kavramlar ve Modeller, Yerli ve Milli Ekonomide Politikaları, AK Parti'nin Mega Projeleri ve Proje Yönetimi, Türk Siyasal Hayatı, Sosyal Medya, Siyaset ve Toplum ve İrfan dersleri olacak.

KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ

Kişisel gelişim dersleri olarak Profesyonel Yönetim Teknikleri ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi dersleri verilecek.

20 SAAT DERS VERİLECEK

Kayıt ücreti 250 TL olacak. Bu ücret 18-30 yaş arası katılımcılar ve kadın katılımcılar için 100 TL olarak belirlendi. Şehit, gazi yakınları ile engellilerden ise ücret alınmayacak. Katılımcılara 8 hafta boyunca 20 saat ders verilecek. Katılıcılar daha sonra sınava girecek. Sınavdan başarılı olanlara sertifika verilecek.

ERDOĞAN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Tecrübe paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ders vermesi bekleniyor. Siyaset Akademisi’nden 2008 ve 2018 tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 73 bin katılımcının eğitim gördüğü ve bu katılımcılardan 40 bini eğitim sürecini başarıyla tamamladığı ve sertifaka kaldığı bildirildi.