Gündem İsmail Saymaz altılı masayı yerden yere vurdu Bu sisteme oy vermem
POLİTİKA

İsmail Saymaz altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem

Aday krizi yaşayan altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerine bir tepki de muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Saymaz "Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da altı tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
İsmail Saymaz altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
İsmail Saymaz

CHP'nin kanalı Halk TV'de canlı yayına katılan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerini sert bir dille eleştirdi.

"Buna kim oy verir?"

Saymaz şunları söyledi;

"6 partinin lideri, cumhurbaşkanından nasıl üstün olur? Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, fakat yüzde 1, yüzde 0.5 oy almış partinin lideri, gelecek cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Bu da demokrasi mi olacak? Buna kim oy verir? Ben oy vermem mesela. Buna kimse oy vermez.

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"Bizim lidere de soralım mı diyecekler"

Türkiye’nin acil sorunları var. Cumhurbaşkanı hangi süreçte rol alacak? Dur bizim lidere de soralım. Kabine toplanmış, oy verecek, bir de kendi genel başkanına mı soracak? Türkiye’nin yakıcı sorunlarına siz böyle mi çözüm üreteceksiniz?

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"Bu sistemle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez"

Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da 6 tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez. Hem cumhurbaşkanı olacak, hem kabinesi olacak hem de hayali bir kurum olacak, ben bir de bizim lidere sorayım mı diyecek? Türkiye nasıl yönetilecek?"

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