9 ay önceki öneriler Anayasa oldu: Altılı masa yerinde sayıyor

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa dün Anayasa çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 6’lı masa şubat ayındaki ilk buluşmada “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerilerini açıklamıştı. Dün de 84 maddede değişiklik öngören 167 maddelik Anayasa çalışması kamuoyu ile paylaşıldı. 9 aylık süre geçmesine rağmen sistem ile ilgili önerilerin geliştirilmemesi dikkat çekti. Şubatta açıklanan sistem önerisinde cumhurbaşkanının görev süresi konusunda 2017 öncesinde olduğu gibi 7 yıl öngörülmüştü. Ancak nasıl seçileceği ve kaç kez seçileceği konusunda ipucu verilmemişti. Dün açıklanan Anayasa çalışmasında cumhurbaşkanının daha önce muğlak bırakılan seçiminin “halk” tarafından yapılacağı ve bir kez seçileceği belirtildi.

YÜRÜTME BAKANLAR KURULU’NA

Anayasa çalışmasında Bakanlar Kurulu yeniden ihdas ediliyor. Gerek sistem önerisinde gerekse Anayasa çalışmasında kabine üyelerinin milletvekilleri arasından seçileceği öngörülüyor. Seçim barajı için yüzde 3, partilere verilecek hazine yardımı için yüzde 1 vaadinin şubatta olduğu gibi dün açıklanan Anayasa taslağında da yer aldığı görüldü. Anayasa Mahkamesi’nin yapısı değiştirilirken sistem çalışması ile Anayasa taslağı arasında sadece 4 bölüm, bir genel kurul ve en az 16 üye ile toplanacağı detayı yer aldı.

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STK’LARLA BULUŞACAKLAR

DP ev sahipliğinde yaklaşık 6 saat süren dokuzuncu buluşmanın ardından bir metin yayımlandı. Yayımlanan 6 liderin ortak imzalı metninde, anayasa çalışmasına vurgu yapılırken, Anayasayı hazırlayan komisyonun STK buluşmalarını gerçekleştireceğine değinildi. Yayınlanan metinde, “ Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili Anayasa değişikliği önerisine uygun olarak Meclis İçtüzüğü ve Siyasi Etik Kanunu hazırlıklarını sürdürmektedir. Ayrıca Anayasa değişikliği önerimizi tanıtmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve müzakere kültürü ile tüm toplumsal kesimlerin önerilerini almak üzere ilgili komisyonumuz ziyaretler gerçekleştirip tüm ülkede sivil toplum buluşmaları tertip edecektir” açıklamasında bulunuldu.