Gündem Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu Bu kadar mı beceriksizlik olur
POLİTİKA

Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu: Bu kadar mı beceriksizlik olur

Yakın zamanda muhalefetin gelecek seçimleri kazanacağı beklentisinin terse döndüğünü belirten Nevşin Mengü muhalefete tepki göstererek, "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu: Bu kadar mı beceriksizlik olur
Nevşin Mengü

Mesleğine YouTube yayınları ile devam eden gazeteci Nevşin Mengü, her gün kendi kanalında gündemi yorumluyor.

Mengü'nün yayınlarında yaptığı bazı çıkışlar gündeme gelirken bugün muhalefeti yerden yere vurdu.

Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu söyedi.

Muhalefet kanadına 'beceriksiz' diyen Mengü şöyle konuştu:

"OLACAK ŞEY DEĞİL'

"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil.

Nevşin Mengü namaz molası vermeyen seyahat firmasını savundu
OYNAT 00:37
Nevşin Mengü namaz molası vermeyen seyahat firmasını savundu
Gazeteci Nevşin Mengü Erciş Seyahatin namaz için mola vermemesini hakkında 'Tuvalet bir ihtiyaç, bunun için mola verilir. Namaz ile tuvalet aynı şey mi?' ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET KAZANACAK HAVASI DAĞILMIŞ DURUMDA'

Böyle bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası hem Doğu'da hem Batı'da uzunca bir süre bunun altını çiziyorduk. Dünyada da beklenti Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacağı yönündeydi. Batılı liderler de Batılı şirketler de yatırımlarını ilişkilerini ona göre ayarlıyorlardı. Pek çok şey öteleniyordu Türkiye'de yapılacak anlaşmalar vs... 'Hele bir seçim geçsin de ondan sonra bakarız' havası hakimdi. Bu hava dağılmış durumda. Bu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de geçerli."

Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını yorumladı: Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek
OYNAT 00:30
Nevşin Mengü Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışını yorumladı: Kendi partisini ikna edemeyen halkı nasıl ikna edecek
Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, 'Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum' dedi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı parti kulislerini hareketlendirdi. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP liderinin kendi partisini bile adaylık konusunda ikna edemediğini Türkiye'yi nasıl ikna edeceğini sorguladı.


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