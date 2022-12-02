Gündem Nevşin Mengüden sonra Aslı Aydıntaşbaş da 6lı masadan umudunu kesti
POLİTİKA

Nevşin Mengü'den sonra Aslı Aydıntaşbaş da 6'lı masadan umudunu kesti

Gazeteci Nevşin Mengü'nün "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı." sözlerine Aslı Aydıntaşbaş'tan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydıntaşbaş, Mengü'nün doğru söylediğini ifade ederek "Dış dünyada hava dönüyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşin Mengüden sonra Aslı Aydıntaşbaş da 6lı masadan umudunu kesti
Nevşin Mengü-Aslı Aydıntaşbaş

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet kanadına 'beceriksiz' diyen Mengü şöyle konuştu:

"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil."

O DA MUHALEFETTEN UMUDU KESTİ

Mengü'nün bu açıklamalarına Aslı Aydıntaşbaş'tan destek geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Aydıntaşbaş, Mengü'ye katıldığını söyledi. Aydıntaşbaş, "Nevşin doğru söylüyor, dış dünyada hava dönüyor" dedi.

Nevşin Mengü altılı masadan ümidi kesti
OYNAT 00:33
Nevşin Mengü altılı masadan ümidi kesti
Seçimleri kazanacağı beklentisinin terse döndüğünü belirten Nevşin Mengü muhalefete tepki göstererek, 'Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Recep Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil' ifadelerini kullandı.


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