Nevşin Mengü'den sonra Aslı Aydıntaşbaş da 6'lı masadan umudunu kesti

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet kanadına 'beceriksiz' diyen Mengü şöyle konuştu:

"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil."

O DA MUHALEFETTEN UMUDU KESTİ

Mengü'nün bu açıklamalarına Aslı Aydıntaşbaş'tan destek geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Aydıntaşbaş, Mengü'ye katıldığını söyledi. Aydıntaşbaş, "Nevşin doğru söylüyor, dış dünyada hava dönüyor" dedi.