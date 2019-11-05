Ispanak alarmı

İstanbul Esenyurt’ta başlayan zehirli ıspanak alarmı komşu illere de sıçradı. Tekirdağ’da mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 38’e çıktı. Toplam sayı ise 146’ya yükseldi. Bu kişilerin de İstanbul’da olduğu gibi yedikleri ıspanaktan zehirlendiği belirlendi. Çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların tedavisi sürüyor. Zehirli ıspanaktan zehirlenenler arasından Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı da var.

ACİL SERVİSLER DOLDU

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 38 kişinin baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye geldiklerini söyledi. Şikayette bulunanların en son "ıspanak" yediklerini söylediklerini ifade eden Becerir, hastaların taburcu edildiğini ve korkulacak bir durum olmadığını bildirdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlenmenin nedenini açıkladı. Müdürlüğe göre ıspanak değil, ıspanak içerisinde tespit edilen zehirli ot vatandaşları hastanelik etti.

YABANCI OT NEDEN OLDU

Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satınldıkları satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtilen açıklamada, "Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir” denildi. Bu arada Esenyurt’ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen bir marketin işletme sorumlusu konuştu. Ispanağı halden aldıklarını söyleyen İşletmeci İhsan Aydemir, vatandaşlardan ıspanakla ilgili herhangi bir şikayetin gelmediğini ileri sürdü.

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28 KİŞİ ACİLDE YATIYOR

Öte yandan İstanbul Sağlık Müdürlüğü, zehirlenmeyle ilgili 108 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, 80’inin taburcu edildiğini, 28’inin tedavilerinin ise acil servislerinde devam ettiğini duyurdu.

Pazarcı tepkisi!

Pazarcılar çiğ ıspanak yedi.

İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu çiğ ıspanak yiyerek gösterdi. Ayrıca vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken kimisi ise yemekten korktuğunu söyledi. Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, “Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez” dedi.

Gözlerimi kaybettim sandım

Sevim Karacaner

İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor” diye konuştu.

Tek başına zehirlemez

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nihat Yakut ıspanağın tek başına zehirli olmadığın söyledi. Ispanağın doğru koşullarda tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir besin olduğuna dikkat çeken Yakut, “Ispanak gibi yeşillikler ve sebzeler alındığı zaman bol suyla, iki veya üç kez yıkanmalıdır. Sirkeli su imkanı yoksa sebzeler karbonatlı suda da bekletilebilir” dedi. Dyt. Derya Fidan ise, “Birbirinden ayırt edilemeyen yeşil yapraklı sebzelerin, ıspanak ve yabani otlar ile birlikte toplanıp, karışabilmektedir” diye konuştu.