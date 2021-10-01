Gündem İSPARKın zararı 100 milyon lirayı bulmuştu Genel Müdür Murat Çakır görevden el çektirildi
POLİTİKA

İSPARK'ın zararı 100 milyon lirayı bulmuştu: Genel Müdür Murat Çakır görevden el çektirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'ın batmak üzere olduğu haberi günlerce konuşulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili harekete geçildi, İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı.

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İSPARKın zararı 100 milyon lirayı bulmuştu: Genel Müdür Murat Çakır görevden el çektirildi
Murat Çakır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı. Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre; 2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile İBB yollarını ayırdı. Yeni İBB yönetiminin görev döneminin başında da İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020 yılının Aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Derya Atacan vekalet ediyor

Çakır İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

Ne olmuştu?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İBB’ye bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini yazmıştı.

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CHP DÖNEMİNDE DUDAK UÇUKLATAN ZARAR

AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıklamıştı. Göksu, İSPARK'ın zarar etmenizin sebeplerini şu şekilde sıralamıştı: "Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, AcabaİSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"

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  • Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar edenşirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

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