Gündem İSPARK batıyor Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası
İSTANBUL

İSPARK batıyor: Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK, son iki yıldır her geçen gün batmaya doğru ilerliyor. Son iddiaya göre İSPARK'ın zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığı, yakında konkordato ilan edebileceği belirtildi.

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İSPARK batıyor: Zararı 115 milyon liraya çıktı iddiası
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, gün geçtikçe batıyor. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye 37 milyon lira zararla devrettiği İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı. İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.

YIL SONU ZARAR BEKLENTİSİ 200 MİLYON LİRA

Konuyla ilgili durumu Korkusuz gazetesinde bugünkü köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK’ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.

Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
GÜNDEM
Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi

"İBB BÖYLE GİDERSE KAYBEDER"

Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.

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