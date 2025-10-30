Yeni Şafak
Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişiye adli işlem

Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişiye adli işlem

11:2730/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz gün yaptığı çalışmalarda 798 adet sentetik kannabinoid ile metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Resmi Ekipler Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 798 adet sentetik kannabinoid, 0,97 gram metamfetamin ve 0,74 gram bonzai bulundu. Operasyon sonucu 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

#uyuşturucu
#Asayiş
#Isparta
