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İsrail askerlerinin Gazze'de kullandığı vinç çöktü: İki işgalci öldü

İsrail askerlerinin Gazze'de kullandığı vinç çöktü: İki işgalci öldü

Semih Kara
Semih Kara
11:236/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Vincin olumsuz hava koşulları nedeniyle çöktüğü öğrenildi.
Vincin olumsuz hava koşulları nedeniyle çöktüğü öğrenildi.

Gazze'de işgalci İsrail güçlerinin kullandığı bir vincin çökmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 1'i ağır 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerlerinin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını duyurdu.

Çöken vinç.

Olumsuz hava koşullarından olumlu sonuç

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre dün gece Gazze'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerince kullanılan bir vinç çöktü. Kazada
2 İsrail askeri ölürken
, vincin
olumsuz hava koşulları nedeniyle çöktüğü
öne sürüldü.

Kazada, Golani Tugayı'nın 51. Taburu'nda görevli
Yedek Binbaşı Nadav Cohen
(21) ve
Çavuş Nachman Rafael Ben Ami
(20) öldü.
Ölen işgalciler.

Ateşkesten bu yana ilk oldu

Ölen 2 işgalci,
Hamas ile terör devleti İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana
Gazze'de ölen ilk askerler oldu.
İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturma başlattığı ve
Gazze'deki tüm vinçlerin kaldırılması yönünde emir verdiği öğrenildi.

#Gazze
#İsrail
#Vinç

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