Gündem İsrail Büyükelçiliği önünde Mavi Marmara protestosu
ANKARA

İsrail Büyükelçiliği önünde Mavi Marmara protestosu

Sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısının 11'inci yılı dolayısıyla Çankaya'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto gösterisi düzenledi. Mavi Marmara saldırısında yaralanan Ali Ekber Yaradılmış, "Milyonlarca Filistinli zulüm altında inim inim inlerken sessiz kalmazdık, bu yüzen oraya gitmemiz gerekiyordu ve gittik" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İsrail Büyükelçiliği önünde Mavi Marmara protestosu
İHH öncülüğündeki STK'lar, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde Mavi Marmara saldırısını protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısının 11'inci yılı dolayısıyla Çankaya'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice "Filistin'de Siyonist Soykırıma Son" yazılı pankart asılı darağacını konut önüne koyan göstericiler adına İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan açıklama yaptı.

"KONU FİLİSTİN OLUNCA SESSİZ KALINIYOR"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Sinan, dünyanın herhangi bir yerinde 40 çocuğun katledilmesine sessiz kalınamayacağını ancak konu Filistin olunca kimsenin sesini yükseltmediğini kaydetti.

Sinan, "Bizler bunun bir zulüm olduğunu buradan haykırıyoruz ve son nefesimize kadar bundan vazgeçmeyeceğiz. Bunu 4 dilde pankartımıza yazdık. En altına İbranice yazdık ki siyonistlerin gözleri kördür iyi görsünler diye. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulduğunda bu konut da bir soykırım müzesi olacak" ifadelerini kullandı.

Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralananlar arasında bulunan Ali Ekber Yaradılmış ise 11 yıl önce kutsal bir amaçla şerefli bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Milyonlarca Filistinli zulüm altında inim inim inlerken sessiz kalmazdık, bu yüzen oraya gitmemiz gerekiyordu ve gittik" diye konuştu.

11. yılında Mavi Marmara: O gemide kardeşliği öğrendik
HAYAT
11. yılında Mavi Marmara: O gemide kardeşliği öğrendik

Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Fatih Terim odasını boşalttı

Fatih Terim odasını boşalttı

Seçim yapamayan Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.
Çavuşoğlundan flaş açıklamalar

"Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi."

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.