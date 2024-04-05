İsrail casuslarına 'köstebek' darbesi: Türkiye'den bilgi ve belge sızdıran 8 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'KÖSTEBEK - 3' operasyonunun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️





Şüphelilerden;

📌2️⃣’si tutuklandı.

📌6️⃣’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.





Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz❗️





❌ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

📌İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,

📌İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve

📌İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷





İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Şüphelilerden;

📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024

MİT operasyonun detaylarını paylaştı





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonun detayları belli oldu.





İsrail Servisi ile Avusturya, İsviçre ve Almanya’da Görüşme

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde özel dedektif Ahmet Ersin TUMLUCALI ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine TUMLUCALI ve dedektiflik şebekesinin çökertilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.





TUMLUCALI, Jorg NEUBACH ve Gavin ALTO maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya/Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt-Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin TUMLUCALI, Avusturya, İsviçre ve Almanya’da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.





Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR’lara ait resmî belgeler temin etti.

İlk Görüşmede Şüphelendi Ama Görüşmeye Devam Etti

TUMLUCALI, kendisi ile temas kuran ve Avusturya’da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg NEUBACH’ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendi. Jorg NEUBACH’ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina’da buluşabileceğini belirtmekle birlikte İstanbul’a gelemeyeceğini belirtmesi ise şüpheyi artıran diğer bir husus oldu.





TUMLUCALI bu şüphelerden hareketle Viyana’da yaptığı ilk görüşmede Türkiye’den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da beraberinde götürerek Jorg NEUBACH’a MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Jorg NEUBACH’a ise bu soruyu gülerek geçiştirip, cevap vermedi.





TUMLUCALI, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam etti. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.





TUMLUCALI, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu.

Casusluk Yaptıklarını Kabul Etti

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde A.E. TUMLUCALI ve şebeke üyeleri 03.04.2024’te gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul etti.