İsrail MAGA’yı ele geçirmek istiyor

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yayımladığı yeni bir araştırma, İsrail hükümetinin ve bağlantılı grupların, MAGA (Amerikayı Yeniden Büyük Yap "ABD Başkanı Donald Trump merkezli muhafazakar hareket") içindeki Hristiyan sağ kanadı etkilemek için milyonlarca dolar harcadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre bu kampanyalar, ABD'de, Hristiyan sağ oy tabanını İsrail yanlısı politikalara daha da bağlamayı amaçlıyor. İşgalci güç İsrail, ABD'de Demokrat Parti'nin yenilikçi kanadında yaşanan değişim sonrası, Cumhuriyetçi Parti'nin genç seçmen tabanında da yaşanan değişimi kendisine tehdit olarak algılıyor. Filistin meselesi ve Siyonist lobilerin ABD iç ve dış politikasını yönlendirme çabası her geçen gün, özellikle Amerikalı genç nüfusta artan bir tepkiye sebep oluyor. Haydut devlet bu gidişatı engellemek amacıyla yoğun bir medya kampanyası başlatmış durumda.

EVANJELİK TABAN HEDEFTE

Haberde, İsrail yanlısı bazı kuruluşlar ve hükümetle bağlantılı dış aktörlerin, özellikle Hristiyan Evanjelistlere ulaşmak için internet siteleri, sosyal medya, reklam ve propaganda kampanyalarına büyük paralar aktardığı belirtildi. Bu çabaların bir parçası olarak, “Jesus was a Palestinian (İsa bir Filistinliydi)" gibi tarihsel anlatıları çürütmeye yönelik kara propaganda içeriklerin de yaygın biçimde kullanıldığı görüldü. Bu söylem, Hristiyan sağ içinde İsrail’e olan desteğin arttırılması için düşünsel bir çerçeve olarak belirlendi. Araştırmanın dikkat çektiği bir başka nokta, kampanyaların sadece dinî temelli propaganda ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda siyasi aktörlerin iç politikalara da müdahil olduğu iddialarıyla birleştirilmesi. Bu durum, iki ülke arasındaki siyasî bağların giderek daha ideolojik ve seçmen yönelimli bir nitelik kazandığı yorumlarına yol açıyor.

İKİYE BÖLECEK

MAGA içinde İsrail politikasına karşı artan bir direnç ve eleştirel sesler yükselmeye başladı. Gazze ve Batı Şeria’daki İsrail işgalinde özellikle Filistinlilere yönelik tutumlar üzerinden işgalci güce eleştirilerin arttığı biliniyor. Trump'ın seçmen tabanında “İsrail için körü körüne destek” yaklaşımına eleştirilerin her geçen gün arttığı ve bu kanatta ayrışmalar yaşandığı da medyaya yansımış durumda.

7 BİN DOLAR VERİYOR

Son dönemde ortaya çıkan sözleşmeler ve raporlar, İsrail’in Hristiyan sağın desteğini almak için çeşitli danışmanlık ve reklam harcamaları yaptığını gösteriyor. Bu çabalar, muhafazakâr seçmen için İsrail’i “Hristiyanlığın doğal müttefiki” olarak konumlandırmaya çalışıyor. Quincy Enstitüsü'nün açıkladığına göre İsrail, Gazze'de uyguladığı şiddet ve soykırımı örtmek için Amerikalı influencer'lara her gönderi başına 7 bin dolar ödüyor.

CARLSON'A TEHDİT

Amerika'da muhafazakar kanada yön veren yayıncı Tucker Carlson da geçen hafta yaptığı açıklamada İsrail hükümeti ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun tüm ailesini tehdit ettiğini söylemişti. Carlson, “İsrail hükümeti ve Netanyahu ailemin iki üyesini cezalandırmaya çalıştı. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim ama gerçekten iki aile ferdimi cezalandırmaya kalktılar” ifadelerini kullanmıştı.

CHARLIE KIRK SUİKASTI

Amerikan muhafazakar sağında etkili isimlerden yayıncı Charlie Kirk’ün 10 Eylül 2025 günü öldürülmesinde, Gazze'deki soykırım sonrası aldığı İsrail karşıtı tavrın etkili olduğu da iddialar arasında yer alıyordu. Suikast sonrası İsrailli kurumlara sık sık bağışta bulunan ABD'li teknoloji milyarderi Robert Shillman'ın, Charlie Kirk'e sağladığı finansmanı İsrail'i eleştiren söylemleri nedeniyle durdurduğu iddiaları da medyada yer almıştı.

HARRIS'E KAYBETTİRDİ

Öte yandan Axios haber sitesi, Demokrat Parti Ulusal Komitesi (DNC) yetkililerince hazırlanan ancak resmi olarak paylaşılmayan "otopsi raporundaki" bazı bulgulara yer verdi. Raporda, Ortadoğu'yu Anlama Enstitüsü (IMEU) aktivistleri, Biden-Harris yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin, özellikle genç ve ilerici seçmen tabanını erittiğini ve bu durumun partinin oy kayıplarında kilit rol oynadığını iletti.











