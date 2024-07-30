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İsrail basınında gündem Türkiye: Netanyahu saldırırsa Erdoğan Lübnan'a asker gönderir

İsrail basınında yer alan habere göre bir İsrail radyosuna konuşan eski İsrail Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, Netanyahu hükümetinin Lübnan’a müdahale etmesi halinde Türkiye'nin bölgeye asker göndereceğini iddia etti. Liel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ciddiye alınması gerektiği konusunda da uyardı.

Lokman Özdemir
16:09 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 16:21 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
İsrail basını Türkiye'nin bölgeye asker göndereceğini iddia etti
İsrail basını Türkiye'nin bölgeye asker göndereceğini iddia etti

Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma devam eden terör devleti İsrail, şimdi de Lübnan sınırına odaklanmış durumda.


Katliamcı İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar giderek artarken, İsrail’in Lübnan’a askeri bir müdahale gerçekleştirmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor.


Hem Gazze’de hem de Lübnan’da geniş çaplı bir savaş ihtimali, İsrail kamuoyunda hararetli tartışmalara sebep oluyor.


Öte yandan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın son açıklamaları da İsrail’de gündemde ilk sırada yer alıyor.

Erdoğan: Benzerini İsrail'e de yaparız


Memleketi Rize'de partisinin bir programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ ve Libya'dan örnek vererek
"Benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın." s
özlerinin büyük yankı uyandırdığı İsrail'de bu sözler konuşuluyor.

Bu kapsamda konuşan İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, ülke medyasına dikkat çeken demeçler verdi.


"Onu çok ciddiye almalıyız"


Bir radyoya savaş gündemini değerlendiren Liel'in sözlerini haberleştiren The Jerusalem Post'a göre Liel, Erdoğan'ın ciddiye alınması gerektiğini belirtti.


"İsrail ile ticareti durdurmak gibi diğer tehditlerinin çoğunu yerine getirdiği için onu çok ciddiye almamız gerektiğine inanıyorum. Zaten Filistinlilere yardım etmeye çalışıyor, yaralıları Türkiye'deki hastanelere gönderiyor ve kesinlikle onlara para aktarmanın yollarını buluyor."
ifadelerini kullanan Liel, Cumhurbaşkanı'nın İsrail'i işgal değil Filistinlilere sınırdan silah ve para yardımını ima ettiğini ileri sürdü.


"İsrail Lübnan'a saldırırsa Erdoğan asker gönderir"


İsrail'in Lübnan'a müdahalesi durumda ise işlerin değişeceğine dikkat çeken İsrailli eski diplomat, bu durumda Türkiye'nin Lübnan'a asker gönderebileceğini söyledi.


Liel,
"Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesini kendisine giden yolun yarısı olarak görüyor. Lübnan'a kuvvet gönderebilir; bunu geçmişte yaptı. Lübnan'ın karasularına gönderdi."
ifadelerini kullandı.



#İsrail
#Türkiye
#Lübnan
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