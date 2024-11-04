İsrail’e silah sevkini durdurun: Türkiye öncülük etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tamamen durdurulmasına rağmen, ısıtılıp ısıtılıp sosyal medyada dolaşıma sokulan "İsrail'le ticaret devam ediyor" yalanına, "2 Mayıs'tan bu yana İsrail'le bir dolarlık bile ticaret yapılmadı" cevabını verdi. Filistin'e ürünlerin nasıl gönderildiğini şu sözlerle açıkladı: "Filistin tarafı ile Filistin devletine yönelik olarak, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın resmi olarak talep ettiği ürünlerde, ihracat iznini, varış yeri Filistin, alıcısı Filistinliler olmak kaydıyla, bakanlığın kontrolünde veriyoruz."