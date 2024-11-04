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İsrail’e silah sevkini durdurun: Türkiye öncülük etti

İsrail’e silah sevkini durdurun: Türkiye öncülük etti

Canberk Doğan
04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’nin başlattığı girişimle 52 ülke, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir alınmasını istedi.

Türkiye, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlattı. Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulundu.


GUTERRES’E İLETİLDİ

Girişim, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurularak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmekte olduğu uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Söz konusu mektup, 1 Kasım'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi kasım ayı dönem başkanı İngiltere ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a iletildi.





#israil
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