İsrail'e tanınan süre bugün doluyor: Gözler Lahey’de

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada Lahey’de devam ediyor. 50’den fazla ülkenin argümanlarını sunduğu duruşmada, bugün sıra Türkiye’de. Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden duruşmada, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın söz alacağı açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada, "Bu sürecin sonunda Filistinlilere yönelik baskılara ilişkin hukuki bulgular sunulacak" dedi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 devletin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19 Şubat'ta Filistin ile başlayan ve 26 Şubat'a kadar devam edecek olan 30'ar dakikalık sözlü sunumlarını Maldivler ile tamamlayacak.

BM TALEP ETTİ

Türkiye’nin sunumu için TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da Lahey’e gitti. Önceki gün konuya ilişkin açıklama yapan Cüneyt Yüksel, “Ülkemizin, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarının sonuçlarını tüm yönleriyle ortaya koyacak sunumu tarihe bir not düşecektir” değerlendirmesi yaptı.

SUÇLU GÖRÜNMEK İSTEMİYOR

Yeni Şafak’a konuşan Av. Mustafa Deniz, Türkiye’nin devlet olarak taraf olmadığı için sunduğu belgelerden istifade edildiğini söyledi. Deniz, “Noter huzurunda orada yaşayan insanlardan canlı bağlantıları sunduk. Bu belgeler mahkemenin çok ilgisini çekti. İsrail, UCM’de görülen dava için büyük hazırlık yapıyor. Uluslararası alanda suçlu görünmek istemiyor” şeklinde anlattı.

TEL AVİV’E VERİLEN SÜRE DOLDU!

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında, İsrail'in soykırım davasını ret talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar vererek, İsrail'in 1 ay içinde mahkemeye rapor vermesini kararlaştırmıştı.

İŞGALCİ HEP SALDIRGAN

Avukat Deniz Baran “2004’de BM’ye şikayet edilen İsrail’in uluslararası alanda kınandığı bir yıl olmuştu. İsrail katliamlarını sürdürmüş, Filistin topraklarındaki işgalinin artması üzerine, çözüm için iki devletli

bir model önerilmişti. Aradan geçen 20 yılda değişen bir şeyin olmadığı görüldü” diye konuştu.







