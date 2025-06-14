Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail'in İran'a saldırıları sonrası sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Semih Bozkuş
00:5114/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Tunç, kamu düzenini bozmaya yönelik provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.
Adalet Bakanı Tunç, kamu düzenini bozmaya yönelik provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

İsrail, dün gece saatlerinde İran'a saldırı başlattı. Bu saldırıların ardından sosyal medyada bazı hesapların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren paylaştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu provokatif paylaşımları yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası
sosyal medya
da provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Terör devleti İsrail, dün gece saatlerinde İran'a hava saldırıları gerçekleştirdi.

Nükleer müzakerelerin gölgesinde yapılan saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri hedef alındı ve sivil kayıplar da verildi.

Bu saldırıların ardından sosyal medya bir kez daha
dezenformasyon
kaynağı haline geldi.

Provokatif paylaşımlara soruşturma

Bazı hesapların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
, söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Asla müsaade edilmeyecek"

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyeceğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.




#İsrail
#İran
#Saldırı
#Sosyal Medya
#Soruşturma
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG T10F, T10X’ten daha ucuz mu olacak? Şaşırtan fiyat iddiası