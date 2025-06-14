İsrail'in İran'a saldırıları sonrası sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

İsrail, dün gece saatlerinde İran'a saldırı başlattı. Bu saldırıların ardından sosyal medyada bazı hesapların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren paylaştığı tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu provokatif paylaşımları yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Terör devleti İsrail, dün gece saatlerinde İran'a hava saldırıları gerçekleştirdi.
Nükleer müzakerelerin gölgesinde yapılan saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri hedef alındı ve sivil kayıplar da verildi.
Provokatif paylaşımlara soruşturma
Bazı hesapların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
"Asla müsaade edilmeyecek"
X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyeceğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.