İsrail'in yeni hedefi Suriye

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında kalan Hadır beldesi ve Cebel el-Şeyh bölgesi civarında ilerleyişe geçtiği iddiaları ciddiyet kazanmaya devam ediyor. Reuters'e konuşan güvenlik kaynakları, İsrail'in bölgede mayın temizleme çalışması yürüttüğünü ve buraya yeni bariyerler inşa ettiğini söylüyor. Kaynaklar, İsrail'in Hizbullah'a karşı cepheyi genişleterek örgütü Lübnan sınırının daha da doğusundan sıkıştırmayı hedeflediğini belirtiyor. İsrail ordusu, daha önce de Hizbullah'ın Suriye bağlantısını keseceğini ilan ederek Masnaa sınır kapısını ve Bekaa Vadisi'nde çeşitli noktaları vurmuştu. Geçtiğimiz hafta da İsrail güçlerinin girdiği öne sürülen Hadır beldesi civarı top ateşiyle hedef alınmıştı.





TAMPON BÖLGE İDDİASI

Reuters'e bilgi veren aralarında Suriyeli bir askeri yetkili, Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan bir kaynak, İsrail ordusunun askerden bölgede ilerleyerek sınır tellerini Suriye içine doğru genişlettiği bildirdi. İsrail'in bu hareketlenmeyle Hizbullah savaşçılarının hareketlerini engellemek için bir tampon bölge oluşturabileceğini kaydededen kaynaklar, İsrail ordusunun 2021 ve 2022 yıllarında da bölgeye bir süre girdikten sonra geri çekildiğini hatırlattı. Buna paralel olarak İsrail basını, İran'ın Yemen ve Irak'tan bölgeye 40 bini aşkın militan getirdiğini iddia ederek muhtemel bir saldırıya zemin hazırlıyor.





ŞAM-TEL AVİV ARASINDA MESAJ TRAFİĞİ

Sınırda yaşanan bu gelişmelere rağmen Şam'daki Esed rejiminden konuya ilişkin henüz üst düzey bir açıklama gelmedi. Yalnızca, iktidardaki Baas Partisi Kuneytira İl Başkanı Halid Abaza, rejime yakın El-Vatan gazetesine açıklama yaparak, İsrail ordusunun Suriye içine girdiği iddialarını yalanladı. Abaza, bu iddiaların kasıtlı olarak öne çıkarılan hayal ürünleri olduğunu kaydetti. AFP'ye konuşan Batılı diplomatik kaynaklar ise İsrail hükümetinin iki tarafla da ilişkisi olan bölge ülkeleri aracılığıyla Şam yönetimine tehdit mesajları göndererek Suriye topraklarının İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesini istediğini aktardı.





RUSYA SUSKUN

Öte yandan, 2015'ten beri muhalif gruplara karşı Esed rejimini ayakta tutmak için Suriye'de askeri varlık gösteren Rusya ise yaşananlar karşısında ciddi bir yorumda bulunmadı. 2018 yılında Suriye'nin güneyindeki Dera'nın rejim tarafından ele geçirilmesine hava desteğiyle katkı sağlayan Rusya, o dönem Suriye'nin güneyindeki hava sahasını İsrail ile paylaşmış ve gerektiğinde İsrail'in bölgedeki İran destekli militanlara saldırı düzenlemesine göz yummuştu. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ilerlediği haberlerinin ardından Rusya'nın bir ay önce Hmeymim üssünden bölgeye gönderdiği kuvvetleri geri çektiğini ifade etti.





Lazkiye'de rejimin deposunu vurdu

Suriye-İsrail sınırında gerilim artarken, Esed rejimi medyası İsrail'in dün sabaha karşı Lazkiye'de rejime ait bir silah deposunu vurduğunu bildirdi. İsrail'e karşı görünür bir önlem almayan rejim güçleri ise son bir haftada muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve çevresine yönelik saldırılarını artırıyor. Çarşamba ve perşembe günü rejim güçlerinin top ateşi, Rusya'nın hava bombardımanıyla hedef aldığı bölgede toplamda 12 sivil yaşamını yitirirken 32 sivil de yaralandı.











