İstanbul 1 Mayıs'a hazır

Buna göre, İstanbul’da bazı kara yolları saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağları ise saat 05.30 itibarıyla ulaşıma kapatıldı. İBB ile 39 ilçe belediyesine iletilen yazıda,belediyelerin çöp konteynırlarını bir gece öncesinden kaldırmaları ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş ve benzeri maddeleri temizlemeleri istendi.

OTOPARKLAR BOŞALTILACAK

Valilik, Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin hazır bulundurulmasının yanı sıra, İSPARK A.Ş. tarafından Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparkların boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesini istedi.

KAPALIYIZ...

Metro A.Ş.-İETT Genel Müdürlüğü'ne bağlı ulaşım ağlarındaki tedbirlere göre, saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları sefere kapatılacak. Valilik Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş'ta belli güzergahların trafiğe kapatıldı.

Kabataş-Taksim Meydan ile Tünel Meydan-Karaköy arasındaki füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji Tramvay seferleri de durduruldu.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT otobüs durakları (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılırken, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tüm duraklarında sefer yapılmadı.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edildi. Yine Topkapı-Kabataş arası yolcu taşınmayacak. T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Cibali-Eminönü arası yolcu taşınmadı.

T6 Tramvay Hattı'nın Yenikapı istasyonu son durak olurken, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınma.

Deniz ulaşımında da Avrupa- Anadolu Yakası arasında yolcu ve araç taşınmayacak. TURYOL-DENTUR'a bağlı ulaşım araçları Anadolu'dan Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine sefer yapmadı. Saat 05.30'dan itibaren, Ayrıca ulaşımın ana hatlarından biri olan Marmaray Sirkeci istasyonu da çift taraflı olarak sefere kapatıldı.

Tedbirleri hiçe sayıp gerilimi tırmandırdılar

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Mayıs kutlamaları için daha önceki yıllarda olduğu gibi Taksim Meydanı’na izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen, başta CHP, TİP, TKP ve HKP gibi siyasi partiler, DİSK gibi bazı sendikalar ile terör örgütü PKK Taksim Meydanı’nda toplanma çağrısı yaparak, gerilimi tırmandırdı. İzin verilen alanlar dışında yapılan toplanma çağrıları üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Valiliği yaklaşık 43 bin güvenlik görevlisinin sahada olacağını açıkladı.

PKK’NIN ÇAĞRISINA DEM’DEN DESTEK

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 1 Mayıs'ta 'sokağa çıkma' çağrısı yaptı. "1 Mayıs'ta Apo'nun özgürlüğü talepleri yükseltilmeli, Kürtler sokaklara akmalı" diyen Kalkan'a ilk destek DEM Parti'den geldi. Partinin İstanbul Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e gitme çağrısı yapıldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabı üzerinden “#1Mayıs’ta İstanbul’da Taksim’e ve tüm Türkiye’de alanlara çıkıyoruz” sözleriyle tedbirleri hiçe saydı.

AYM KARARIYLA HAYDİ 1 MAYIS’A

DİSK’ten yapılan açıklamada ise, “Ekmek, Adalet ve Hürriyet için #Haydi1Mayıs'a! #TaksimŞimdi #DemokrasiŞimdi DİSK korteji yarın sabah saat 10.00’da Saraçhane'de buluşuyor. Bir elimizde karanfillerimiz bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararıyla haydi #1Mayıs'a” denildi.

KEFALETİ ÖZGÜR ÖZEL’DE

Cumhuriyet Halk Partisi de yapılan açıklamaları dikkate almeyerak vatandaşlara Taksim Meydanı’na yürümeye davet etti. Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden “İşçilerle, emekçilerle birlikte, bir kişinin bile burnu kanamadan 1 Mayıs’ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Taksim’i 1 Mayıs’a açın!” ifadelerini kullandı.

TEDBİRE ‘DESPOTÇA’ DEDİLER

Türkiye Komüniste Partisi’nden (TKP) yapılan açıklamada, “1 Mayıs’ın adresi Taksim’dir” vurgusu yapılırken, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ise valiliğin aldığı tedbir kararlarını despotça bulduğunu ifade ederek tanımayacaklarını vurguladı.











