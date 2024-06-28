İstanbul 2 vekil kaybetti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu'nca hazırlanan nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayılarını güncelledi. 31 Aralık 2023 tarihindeki nüfus bilgileri esas alınarak hazırlanan tablo ile 600 milletvekili il ve seçim bölgelerine yeniden dağıtıldı. Buna göre Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er arttı; İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı. Güncellemeye göre İstanbul 96, Bayburt 2, Bursa 21, Eskişehir 7, Tunceli ise 2 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Akın Bayram, milletvekili sayılarının değişkenlik göstermesini ülke içi göçten kaynaklandığını söyledi.

NÜFUSA GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI BELİRLENİYOR

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Sanayici Akın Bayram, “Seçimden sonra 6 ay içerisinde nüfus sayıları dikkate alınarak milletvekili sayılarında bir güncelleme söz konusu oluyor. Bu dönemde de çeşitli illerde nüfus transferlerinden dolayı bazı illerimizde milletvekili sayılarının artması bazı illerimizde de milletvekili sayılarının düşmesi söz konusu oldu. İstanbul'da 98 milletvekilimiz vardı ama önümüzdeki süreçte 2 vekil düşerek 96 milletvekili sayısına ulaşılacak” diye konuştu.

SEÇİME ETKİSİ OLMAZ

Özellikle Kovid-19 salgını sonrası büyük şehirlerde yaşanan zorluklara işaret eden Bayram, “1’nci bölge olan Anadolu Yakası ve Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler gibi 12 ilçenin bulunduğu 2’nci bölgede milletvekili sayılar düşmüş oldu. Milletvekili sayıları matematiksel hesaplama sonucunda gerçekleşiyor. Nüfusa oranla milletvekili sayısının 98'den 96'ya düşmesi, hem seçime hem de vatandaşların günlük yaşamına çok büyük etki etmez” ifadelerini kullandı.

KESİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Öte yandan YSK'nın, 2 Haziran Pazar günü 7 bölgede yapılan yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AK Parti 3, DEM Parti l, CHP 2, MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı, yenileme seçimlerinde kayıtlı 58 bin 259 seçmenden 44 bin 789'u sandık başına giderken, kullanılan oylardan 43 bin 271'inin geçerli sayıldığı seçimlerde katılımın oranı yüzde 76,88 olarak kayıtlara geçti.







