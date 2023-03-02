İstanbul ancak taşınırsa kurtulur

“Sağlam zemin üzerine, sağlam binalar yaparsak o zaman biz bu depremlerden etkilenmeyeceğiz. Yani rezerv alanları doğru seçmek lazım. Çünkü İstanbul'da bir milyon altı yüz bin yapı stoku var. Bunun beş yüz, altı yüz bini, 2000 yılı öncesine ait için yani bir buçuk milyon konutun taşınması normal. Bir buçuk milyon konutun taşınması durumunda İstanbul'umuzu kurtarmış oluruz.”