İstanbul ancak taşınırsa kurtulur

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul’a çevrildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlern ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız” diyerek yapılacak çalışmaları anlattı. Uzmanlar da Kurum’un “taşınma açıklamasına destek vererek “Bir buçuk milyon konutun taşınması durumunda İstanbul'umuzu kurtarmış oluruz” dedi.
DEPREM KÖTÜ ZEMİNİ SEVİYOR
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet Fatih Altan, şunları söyledi: “Bu deprem tabii ki Marmara Denizi içinden geldiği için Büyükçekmece'den tutalım. Avcılar ve Beylikdüzü, Bakırköy, Küçükçekmece ve bilhassa Avrupa kıyısı çok etkilenecek. Zemin alüvyon zemin olduğu için deprem de kötü zemini seviyor. Marmara sahilinden E5 Karayolu’nu düşünürsek, Marmara ile E5 Karayolu arasındaki bütün kısımlar tehlikededir. Anadolu Yakası'na geldiğimizde tabii ki Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik Tuzla'ya kadar gidebiliriz. Burada jeolojik olarak biraz daha kayalık zeminlere rastlanıyor. Ama burada bir dezavantajı var. Kadıköy'ü gezdiğiniz zaman çok fazla eski yapı stokuna rastlarsınız. Yani aşırı biçimde eski yapı stoklarıyla dolu ve bu semtler bu yüzden kaybediyor.”
1,5 MİLYON KONUT TAŞINMALI
- “Sağlam zemin üzerine, sağlam binalar yaparsak o zaman biz bu depremlerden etkilenmeyeceğiz. Yani rezerv alanları doğru seçmek lazım. Çünkü İstanbul'da bir milyon altı yüz bin yapı stoku var. Bunun beş yüz, altı yüz bini, 2000 yılı öncesine ait için yani bir buçuk milyon konutun taşınması normal. Bir buçuk milyon konutun taşınması durumunda İstanbul'umuzu kurtarmış oluruz.”
KIYILARDAN UZAKLAŞTIKÇA RİSK AZALIR
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, depremden Avrupa sahil kesimlerinin çok etkileneceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Buralarda sıvılaşma potansiyeli olduğu için yüksek riskli yerlerdir. Sahil kesimlerindeki dolgu alanları, buralar da riskli kesimlerdir. Açıkçası dolgu alanı olan her bölgede risk var. Onun dışında yani kıyılardan uzaklaştıkça, kuzeye doğru gittikçe zemin daha hem daha sağlamlaşıyor hem de faydan uzaklaştığı için depremin etkisi azalıyor. En sağlam zeminler, kaya zeminler. Bunun dışında kalan kumlu, çakıllı zeminler zayıftır. Bakanlığın ve belediyenin elinde zeminlerin bilgileri mevcuttur. Dolayısıyla ona göre yerler belirlenecektir.”