İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Emir A.'nın kullandığı motosiklet kaza yaptı. Kazada Emir A. hayatını kaybetti, motosikletteki M. G. (15) ise yaralandı.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2019, 16:53 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019, 16:59 AA