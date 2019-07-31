Gündem 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı 1 ölü 1 yaralı
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İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü

16 yaşındaki gencin kullandığı motosiklet kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki Emir A.'nın kullandığı motosiklet kaza yaptı. Kazada Emir A. hayatını kaybetti, motosikletteki M. G. (15) ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bahçelievler'de meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi'nde Emir A'nın (16) kullandığı belirtilen 34 JL 2935 plakalı motosiklet devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Emir A. hayatını kaybetti, motosikletteki M. G. (15) ise yaralandı.

Emir A'nın cenazesi Bahçelievler Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, M.G. ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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