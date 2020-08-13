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İSTANBUL

İstanbul ​Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver

İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver

Türkiye Barolar Birliği, avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın aldığı boğaz manzaralı binayı gece kulübüne kiralayan İstanbul Barosu’na hesap sordu. TBB, baroya bir yazı yazarak “bina kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor” diye sordu.

Osman Özgan Yeni Şafak
İstanbul Barosu’nun, avukatların sosyal tesis olarak kullanılması için 6 milyon dolara satın alınan binayı gece kulübüne kiraladığını Yeni Şafak’ın haberinden öğrenen TBB, harekete geçti.
İstanbul Barosu’nun, avukatların sosyal tesis olarak kullanılması için 6 milyon dolara satın alınan binayı gece kulübüne kiraladığını Yeni Şafak’ın haberinden öğrenen TBB, harekete geçti.

Yeni Şafak’ın ortaya çıkardığı, İstanbul Barosu’nun, avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 6 milyon dolara satın alınan binayı gece kulübüne kiralaması Türkiye Barolar Birliği’ni harekete geçirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Balmumcu’daki Boğaz manzaralı binayı İstanbul Barosu’nun talebi üzerine 2012’de satın aldı. Ancak baro, tadilattan sonra yönetim kurulu kararı olmadan burasını sosyetik ve pahalı bir gece kulübüne kiraya verdi.

ÇELİŞKİLİ SAVUNMA

Haberimizin ardından bir açıklama yapan İstanbul Barosu söz konusu binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı. Ancak baronun, sosyal medyadaki fotoğraflardan gece kulübü olduğu anlaşılan yerden “sosyal tesisimiz” diye bahsetmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Buna karşın aynı açıklamada, işletmenin sadece üst katının avukatlara tahsis edileceğinin ve avukatlara yüzde 20 indirim uygulanacağının belirtilmesi de çelişkileri ortaya koydu.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ

  • TBB de konuyla ilgili harekete geçti ve İstanbul Barosu’na bir yazı yazdı. Yazıda, İstanbul Barosu’nun talebi üzerine söz konusu yerin TBB tarafından Ekim 2012’de satın alındığı ve 25 Ocak 2013 tarihinde yapılan protokol uyarınca da baronun kullanımına tahsis olunduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu protokolün 3. maddesi uyarınca taşınmazın, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, “Taşınmazın amacı dışında kullanılması bu protokole ve ilgili mevzuata göre yasaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk Başkanlığınıza aittir” denildi.

NE AMAÇLA KULLANILIYOR

Söz konusu yerin bir işletmeciye devredildiği ve gece kulübü olarak işletildiğine dair haberimiz ile bazı avukatların sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

“Malumunuz olduğu üzere taşınmaz, TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınmış ve baronuza tahsis edilmiştir. Taşınmazın gece kulübü olarak işletilmesi, ‘Mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasına ve dayanışmasına katkı’ şeklinde tanımlanmış olan tahsis amacına aykırıdır. Taşınmazın, kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığı, ilgili mevzuata, Başkanlığınız ile Başkanlığımız arasındaki protokol hükümlerine ve avukatların menfaatlerinin korunup geliştirilmesine aykırı kullanılıp kullanılmadığı hususlarında ivedilikle ve yazılı olarak Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.”

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